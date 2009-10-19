Эксперт: аграриям необходимо финансирование

Существенное недофинансирование аграрного сектора может привести к долгосрочным последствиям, среди которых – замедление роста выпуска продукции и упущение благоприятных возможностей.

Такой прогноз содержится в комментарии аналитиков инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, снижение суммы кредитов, привлеченных предприятиями АПК в 2009 году, поизошло вследствие сворачивания банками кредитных программ, девальвации национальной валюты и неэффективной государственной политики. По их мнению, в таких условиях крупные сельскохозяйственные предприятия, которые не испытывали недостатка финансирования, будут иметь преимущества перед своими менее успешными конкурентами.

Среди компаний сектора, которые интенсивно инвестировали в этом году, аналитики отметили «Мироновский Хлебопродукт» – увеличение земельного банка, планы по увеличению мощностей; «Кернел» – покупка зерноперевалочного терминала; «Астарта» – устранение зависимости от поставщиков сырья, введение энергосберегающих технологий.

Как сообщал УНИАН, сельскохозяйственные предприятия Украины в текущем году привлекли 4,3 млрд. грн. кредитов против 13,5 млрд. грн., выданных на эту дату в 2008 году.

Такие данные предоставил заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

«В основном это краткосрочные кредиты – около 80%, долгосрочных – мизер, и среднесрочных тоже», - пояснил Б.СУПИХАНОВ. По его словам, кредиты привлекли 1,7 тыс. субъектов хозяйствования, а в прошлом году этот показатель составил 15 тыс.