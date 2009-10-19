На Черниговщине кукуруза убрана с 42% площадей

Аграрии Черниговской области намолотили 390,4 тыс. тонн зерна кукурузы, убрав больше 70 тыс. гектаров, что составляет 42% площадей под этой культурой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, вместе с урожаем других зерновых культур общий вал зерновых на в области уже составляет 1 млн. 624 тыс. тонн зерна.

Средняя урожайность кукурузы по области составляет почти 55 ц/га, что на 13 ц/га выше прогнозируемой.