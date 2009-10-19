На Черниговщине кукуруза убрана с 42% площадей
19:18, 19 октября 2009Агро
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Сообщили в ОГА
Аграрии Черниговской области намолотили 390,4 тыс. тонн зерна кукурузы, убрав больше 70 тыс. гектаров, что составляет 42% площадей под этой культурой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, вместе с урожаем других зерновых культур общий вал зерновых на в области уже составляет 1 млн. 624 тыс. тонн зерна.
Средняя урожайность кукурузы по области составляет почти 55 ц/га, что на 13 ц/га выше прогнозируемой.
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