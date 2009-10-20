В Полтавской области планируют произвести около 250 тыс. т сахара

В Полтавской области в этом году планируется произвести около 250 тысяч тонн сахара.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской облгосадминистрации Александр СЕНЬ.

По его словам, на сегодняшний день в области на 34 тыс. га собрали 1,1 млн. тонн сахарной свеклы. Урожайность составляет 323 центнера с гектара.

«Нам осталось убрать 22 тыс. га. Вал свеклы составляет 1,8-1,9 млн. тонн, тогда как в прошлом году было 2,7 млн. тонн», – сказал А.СЕНЬ. При этом он заверил, что сахарные заводы области будут обеспечены сырьем. При возможности технической переработки 28 тысяч тонн в сутки собранной сахарной свеклы им хватит где-то на 50 дней.

«На сегодня сахарные заводы работают в более-менее нормальном ритме. Ожидается, что в области будет сахара где-то 250 тысяч тонн. Общее производство по государству прогнозируют более 1 млн. 400 тыс. тонн. Однако, скорее всего, этот показатель будет ниже», – считает начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской области. По его словам, потребность государства в сахаре составляет 2 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Полтавской области площади посева сахарной свеклы немного уменьшились по сравнению с прошлым годом и составляют 55,7 тыс. га, из которых по сельскохозяйственным предприятиям – 48,3 тыс. га.

В этом году 1,3 тыс. га свеклы погибло из-за неблагоприятных погодных условий.