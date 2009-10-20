В Полтавской области выросло производство продукции животноводства

В Полтавской области объем производства продукции животноводства в январе-сентябре 2009 года увеличился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, за отчетный период в аграрных предприятиях области реализация скота и птицы на убой увеличилась на 0,2%, производство молока выросло на 12,4%, яиц – на 12,7%.

В хозяйствах населения также возросло производство мяса на 0,5%, молока – на 6,5%, яиц – на 14%.

В январе-сентябре т.г. в Полтавской области куры снесли 475 млн. яиц, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на 1 октября т.г. общее поголовье крупного рогатого скота в области составило 311,8 тыс. голов, в том числе коров – 146,5 тыс. Поголовье свиней составило 331,5 тыс. голов, овец и коз – 59,1 тыс. голов, птицы всех видов – 6 млн. 936,5 тыс. голов.