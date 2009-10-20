Ввоз в Европу модифицированной кукурузы из США запрещен

Министры сельского хозяйства 27 стран Евросоюза отказались одобрить предложение Еврокомиссии о разрешении импорта из США в ЕС генно-модифицированной кукурузы MIR604, сообщил во вторник РИА Новости источник в Совете ЕС.

"Министры отказались разрешить импорт", - сказал он. Вопрос обсуждался накануне на министерской встрече в Люксембурге.

Страны ЕС отказались одобрить предложение Еврокомиссии, несмотря на то, что Европейские власти по контролю за продовольственной безопасностью пришли к заключению, что MIR604 безопасен для человека и домашних животных, а также не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно внутренней процедуре ЕС, Еврокомиссии теперь надлежит самостоятельно принять решение о разрешении импорта нового ГМ-продукта.

В 1988 году ЕС разрешил возделывание другого вида американской генно-модифицированной кукурузы MON810, однако Германия, Австрия, Греция, Франция, Венгрия и Люксембург отказались выращивать эту сельхозкультуру на своей территории.

Вопрос импорта генно-модифицированной кукурузы стал одним из раздражителей в отношениях ЕС с США, которые обвиняют европейцев в протекционизме.