ЕС окажет производителям молока дополнительную помощь

Европейский Союз окажет производителям молока дополнительную помощь в размере 280 млн. евро в 2010 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом 19 октября в Люксембурге заявила комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БУЛЬ.

“После этих 280 млн. евро я останусь с пустыми карманами”, - сказала комиссар.

Как сообщал УНИАН, начиная с июня этого года, производители молока активно требуют от руководства ЕС оказания помощи в связи с падением цен на молоко и молокопродукцию в ЕС. Одним из вариантов решения проблемы производители молока считали сохранение квот на его производство, против чего выступает Еврокомиссия, которая поддерживает финансовые интервенции.

Осенью 2008 года Советом министров ЕС были одобрены изменения к сельскохозяйственной политике ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.

По данным Еврокомиссии, с 2007 года до середины июля цены на 1 литр молока уменьшились в ЕС с 0,30-0,40 евро до 0,21-0,24 евро.