В Полтавской области вылов рыбы сократился
11:43, 20 октября 2009Агро
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За 9 месяцев на 19,5%
Предприятия Полтавской области в январе-сентябре 2009 выловили 1 тыс. 069,3 тонн рыбы, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.
В пресс-службе напомнили, что за 9 месяцев 2008 года в области было выловлено 860,5 тонн рыбы. Вся рыба выловлена во внутренних водоемах области.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия Полтавской области выловили 3 тыс. 355 тонн рыбы.
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