В Полтавской области вылов рыбы сократился

Предприятия Полтавской области в январе-сентябре 2009 выловили 1 тыс. 069,3 тонн рыбы, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

В пресс-службе напомнили, что за 9 месяцев 2008 года в области было выловлено 860,5 тонн рыбы. Вся рыба выловлена во внутренних водоемах области.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия Полтавской области выловили 3 тыс. 355 тонн рыбы.