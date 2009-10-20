В Харьковской области обмолочено около 50% посевов кукурузы

В Харьковской области собран урожай с 48% площадей, засеянных кукурузой на зерно, намолочено 206,8 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, по состоянию на 19 октября т.г. урожай собран на площади 54,9 тыс. га, что составляет 48% от запланированной площади уборки. Намолочено 206,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 37,7 ц/га, что, как отметил он, на 1,7 ц больше, чем показатель 2008 года.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что наибольшую урожайность имеют хозяйства Золочевского (65,1 ц/га), Коломацкого (53,5 ц/га) и Сахновщинского (53,4 ц/га) районов области.

Заместитель главы ОГА добавил, что уборка кукурузы на зерно в Харьковской области продолжается.