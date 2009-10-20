36 фермеров Житомирской области получили господдержку

С начала текущего года 36 фермерских хозяйств Житомирской области воспользовались государственной поддержкой на сумму более 1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 23 июля т.г. №917 " О выделении средств стабилизационного фонда для удешевления кредитов и поддержки отдельных проектов в агропромышленном комплексе", для выдачи кредитов фермерским хозяйствам в Житомирскую область поступило 1176 тыс. грн. Решением конкурсной комиссии эти средства были распределены между фермерами области.

За 9 месяцев года Житомирское отделение Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств использовало бюджетных средств для поддержки фермеров региона на 1 968 тыс. грн. Сейчас в региональном отделении этого фонда еще зарегистрированы заявки на получение финансовой поддержки от 14 фермерских хозяйств области на сумму 1365,6 тыс. грн.