Предприятия Винницкой области сократили производство круп

В январе-сентябре 2009 года предприятия Винницкой области выработали 3,2 тонн круп, что на 26,2% или на 1,145 тонны меньше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства круп в январе-сентябре т.г. в Винницкой области состоялось из-за падения спроса на данный вид продукции, а также в связи с дефицитом оборотных средств у производителей.

В частности, в сентябре 2009 г., по сравнению с августом, производство круп перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось в 9,5 раз или на 671 тонну – до 744 тонн. По сравнению с сентябрем 2008 года, в сентябре текущего года производство круп увеличилось на 48,4% или на 244 тонны.

В январе-сентябре т.г. предприятия г. Казатина сократили производство на 35%, Винницкого района увеличили на 5,9%.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2009 года предприятия Винницкой области выработали 2,5 тонн круп, что на 36% или на 1,389 тонны меньше, чем в январе-августе 2008 года.

Справка УНИАН. Производством круп в Винницкой области занимается 6 предприятий.