«Украгролизинг» привлечет кредиты под госгарантии

НАК «Украгролизинг» привлечет кредиты под государственные гарантии для закупки отечественной сельскохозяйственной техники, которая используется для производства сельскохозяйственной продукции по современным ресурсосохраняющим технологиям с целью ее последующей передачи аграриям на условиях финансового лизинга.

Соответствующее постановление №1090 «О привлечении НАК «Украгролизинг» в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой сельскохозяйственной техники отечественного производства» Кабинет Министров принял 14 октября 2009 года.

Согласно постановлению, компания может привлечь под госгарантии кредиты на сумму, не превышающую 1,3 млрд. грн., с уплатой процентной ставки по ним за счет средств Стабилизационного фонда.

Также постановление определяет механизм использования средств Стабфонда для уплаты НАК "Украгролизинг" процентной ставки по привлеченным кредитам. Бюджетные средства выделяются компании на безвозвратной основе из расчета не больше тройной учетной ставки Национального банка, которая действует на дату начисления процентов за пользование кредитами, но не больше размера процентной ставки, предусмотренной кредитными договорами.

Постановление вносит изменения в распоряжение Кабмина №328 от 18 марта 2009 г. «О государственной поддержке в 2009 году отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса» относительно графика закупки сельхозтехники. Согласно постановлению, общий объем закупки техники для ее последующей передачи на условиях финансового лизинга должен составить 273,562 млн. грн., в частности, в сентябре – 150 млн. грн., в октябре – 70 млн. грн., в ноябре – 53,562 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.