В Житомирской области озимые посеяны на 105,5 тыс. га

Сельхозпредприятия Житомирской области, по состоянию на 15 октября, посеяли озимые зерновые культуры на площади 105,5 тыс. га, что составляет 45% от прогноза.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской областной госадминистрации.

Уточняется, что это на 20 тыс. га больше, чем было посеяно в прошлом году к середине октября.

Кроме того, агрохозяйства области провели обработку грунта под зябь на площади 54,7 тыс. га , в том числе глубокую вспашку - на 6,6 тыс. га.