В Черкасской обл. производство в растениеводстве сократилось

В Черкасской области производство продукции растениеводства в январе-сентябре 2009 года сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях области объемы производства продукции растениеводства сократились на 2,9%, в хозяйствах населения – на 0,2%.

Сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий хозяйствования на 1 октября т.г. получили 2 млн. 149,1 тыс. тонн зерна, что на 0,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сельхозпредприятия области намолотили 1 млн. 837,3 тыс. тонн зерна, что на 1,2% больше, чем на 1 октября 2008 года, хозяйства населения – 311,8 тыс. тонн (на 7,1% меньше).

В среднем с 1 га обмолоченной площади аграрные предприятия получили 40,9 центнера зерна, что на 3,1 ц/га меньше, чем годом ранее, хозяйства населения – 35,9 ц/га (на 4,9 ц/га меньше).