ТМ “Домашнє свято” расширила ассортимент продукции и начала производство соленого крекера. Об этом УНИАН сообщил глава пресс-службы ГК «Петрус» Александр Петруленков.

Сообщается, что новое печенье выпекается по специально разработанной технологии, соединяя в себе полезные качества печенья, хлебцев и хлеба.

Благодаря длительному сроку хранения крекер можно использовать для питания во время экспедиций и туристических походов.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус” объединяет десятки торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, рекламы, дистрибуции ликероводочных изделий, продуктов питания, косметики, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости.

ГК „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашнє свято», «Руслада», «SunMille» и др. Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.