В Украине производство спиртного за 9 месяцев выросло на 12,1%

В Украине производство водки и крепких спиртных напитков в январе-сентябре 2009 года составило 30,8 млн. дал, что на 12,1% выше показателя за январь-сентябрь 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре 2009 г. производство водки и крепких спиртных напитков составило 2,8 млн. дал, что на 27,7% выше показателя августа 2009 г. и на 34,6% ниже показателя сентября 2008 г.

В то же время производство соков фруктовых, овощных и нектаров по итогам января-сентября 2009 г. составило 543 тыс. тонн, что на 29,4% меньше аналогичного показателя 2008 г.

Сообщается, что в сентябре производство соков и нектаров составило 62,6%, что на 7,6% больше показателя августа 2009 г. и на 24,3% меньше показателя сентября 2008 г.

Также упало производство безалкогольных напитков. составив в январе-сентябре 2009 г. 122 млн. дал, что на 15,4% ниже показателя за аналогичный период 2008 г.

Согласно сообщению Госкомстата, в сентябре производство безалкогольных напитков составило 8,3 млн. дал, что на 27% меньше показателя августа 2009 г. и на 27,9% меньше показателя сентября 2008 г.