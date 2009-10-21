В Харьковской области озимыми засеяно 469,7 тыс. га площадей

Аграрные предприятия Харьковской области засеяли озимыми культурами площадь в 469,7 тыс. га, что составляет 105% плана.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, под зерно засеяно 464,5 тыс. га.: озимой пшеницей – 440,4 тыс. га, озимой рожью – 7,5 тыс. га, озимым ячменем – 16,7 тыс. га. С внесением минеральных удобрений посеяно 268,0 тыс. га.

В.ЗВЕРЕВ отметил, что перевыполнили план хозяйства Кегичевского (на 37%), Нововодолажского (на 32%), Зачепиловского и Лозовского (на 21%), Купянского (на 17%), Двуречанского (на 15%), Барвенковского (на 12%), Золочевского и Изюмского (на 9%), Шевченковского (на 7%), Коломацкого и Сахновщинского (на 4%), а также Близнюковского (на 2%) районов области.

В.ЗВЕРЕВ добавил, что хозяйства Харьковской области подходят к завершению сева озимых культур.