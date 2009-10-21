Зима в европейской части РФ будет холоднее прошлогодней

Зима на европейской территории России в целом будет холоднее прошлогодней, прогнозирует директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает АПК-Информ.

"В европейской части страны, особенно на Урале, температурный фон будет около и несколько выше нормы, но по сравнению с прошлым годом температура будет ниже", - сказал Р.Вильфанд на пресс-конференции 20 октября.

Он представил долгосрочный прогноз погоды на период с ноября по март.

На юге Западной Сибири, на Урале, в восточной части европейской территории страны среднемесячная температура в ноябре в целом будет выше нормы, на азиатской территории - около и ниже средних многолетних значений, на остальной части России - около нормы.

В декабре в густонаселенных районах на юге Западной Сибири температурный фон ожидается выше обычных значений, в северной половине европейской, азиатской территории, на Дальнем Востоке - около и несколько ниже нормы.

"В январе температурный фон ожидается близким к средним многолетним значениям на большей части территории страны", - сказал Р.Вильфанд.

Он отметил, что холоднее прошлогоднего январь ожидается на большей части азиатской территории России. В феврале в большинстве регионов страны погода будет теплее обычных значений. На юге Красноярского края, Иркутской области и в Забайкалье температура ожидается ниже нормы, а в Магаданской области и на северо-востоке Якутии - выше. Март ожидается вполне теплым, отметил метеоролог. В этом месяце на большой части страны температура будет выше средних многолетних значений.

Директор Гидрометцентра подчеркнул, что уверенность в правильности осуществления такого долгосрочного прогноза составляет 70%.