Алжир провел тендер по закупке мукомольной пшеницы
10:23, 21 октября 2009Агро
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Законтрактовано 300 тыс. тонн
Согласно данным агентства Plantureux, в рамках последнего тендера государственная компания Алжира OAIC (Office Algerien Interprofessionnel des Cereales) законтрактовала на импорт 300 тыс. тонн мукомольной пшеницы у компании Glencore, сообщает АПК-Информ.
Цена закупки составила $209 за тонну (C&F).
По условию тендера, поставка всего объема товара ожидается в ноябре т.г.
Напомним, что предыдущий тендер от 12 октября по закупке 50 тыс. тонн европейской мягкой пшеницы был отменен без объяснения причин.
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