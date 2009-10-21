Алжир провел тендер по закупке мукомольной пшеницы

Согласно данным агентства Plantureux, в рамках последнего тендера государственная компания Алжира OAIC (Office Algerien Interprofessionnel des Cereales) законтрактовала на импорт 300 тыс. тонн мукомольной пшеницы у компании Glencore, сообщает АПК-Информ.

Цена закупки составила $209 за тонну (C&F).

По условию тендера, поставка всего объема товара ожидается в ноябре т.г.

Напомним, что предыдущий тендер от 12 октября по закупке 50 тыс. тонн европейской мягкой пшеницы был отменен без объяснения причин.