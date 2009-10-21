В Бразилии посевная кампания сои проходит ускоренными темпами

Согласно данным аналитического агентства Celeres, по состоянию на 16 октября посевная кампания сои в Бразилии была завершена на 12% от запланированной площади, в то время как к аналогичной дате прошлого сезона данный показатель составлял лишь 6%. В частности, фермеры Мату-Гросу засеяли 23 (10)% площадей под бобами, а сев масличной в штате Парана был выполнен на 14(8)%, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что столь существенное ускорение темпов сева сои в стране в текущем сезоне в значительной мере обусловлено благоприятным природным фактором (высоким уровнем осадков).

Добавим, что предварительная оценка урожая сои в Бразилии озвучивается на уровне 64,7 млн. тонн.