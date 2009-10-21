Тимошенко выразила благодарность аграриям Украины и Мельнику

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила благодарность аграриям Украины и министру аграрной политики Украины Юрию МЕЛЬНИКУ в связи с ростом производства в сельском хозяйстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня сказала в начале заседания правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сельское хозяйство – это единственная отрасль, которая по итогам 9 месяцев 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дала рост по производству 3,3%.

“Это рекордный рост за все время”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она добавила, что, несмотря на то, что урожай в этом году несколько меньше, качество зерновых улучшилось.

“Я хочу сейчас выразить благодарность, во-первых, всем аграриям Украины, потому что они на своих плечах в кризис держат Украину, они на своих плечах обеспечивают экспорт и поступление валюты в страну. Я хочу выразить благодарность всем, начиная с сельскохозяйственных производителей, фермеров, всех сельскохозяйственных предприятий, больших корпораций, и, безусловно, также отдельные слова благодарности министру аграрной политики Юрию МЕЛЬНИКУ и всей его команде”, - отметила премьер-министр.