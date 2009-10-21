В Тернопольской области выросла реализация сельхозпродукции

В Тернопольской области объем реализации продукции аграрными предприятиями за январь-сентябрь 2009 года, сравнительно с аналогичным периодом 2008 года увеличился в 1,7 раза.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В частности, объемы реализации продукции растениеводства увеличились в 2 раза, животноводства - уменьшились на 5,6%.

При этом, объемы реализации зерновых выросли в 2 раза – до 698,5 тыс. т. В частности, пшеницы за 9 месяцев реализовано 412,5 тыс. т (в 2,1 раза больше, сравнительно с аналогичным периодом 2008 г.), ржи – 5,2 тыс. т (в 3,3 раза больше), ячменя – 141,1 тыс. т (в 1,4 раза больше), кукурузы – 124,9 тыс. т, семян подсолнечника – 5,9 тыс. т (в 5,9 раз больше), рапса – 104,7 тыс. т, сахарной свеклы – 92,5 тыс. т (в 4,3 раза больше).

Средняя цена реализации зерновых в январе-сентябре т.г. составила 872,6 грн/т, что на 15,9% ниже цен аналогичного прошлогоднего периода. Пшеницу, в частности, продавали в среднем по 921,5 грн/т (-6,7%), рожь – по 609,9 грн/т (-34,1%), ячмень – по 844 грн/т (-22,6%), кукурузу – за 725,1 грн/т, семена подсолнечника – по 1,439 тыс. грн/т (-54,3%), рапс – по 2,4 тыс. грн/т, сахарную свеклу – по 382,2 грн/т (в 2 раза дороже).

Мяса крупного рогатого скота за отчетный период было реализовано 2,4 тыс. т (на 28% меньше, сравнительно с аналогичным периодом 2008 г.), свиней – 3,6 тыс. т (-1%), птицы – 1,3 т (-17,6%), молока и молокопродукции – 22,7 тыс. т (+22%), яиц – 76,3 млн. шт. (-7,3%).