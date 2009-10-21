Кабмин унифицирует бесплатную выдачу земельных актов на землю

Правительство планирует унифицировать бесплатную выдачу земельных актов на приусадебные участки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабинета министров.

Как отметила премьер-министр, соответствующие изменения планируется внести сегодня в правительственное постановление №844.

“Потому что когда мы начали выдавать акты, то поняли, что люди разделяются на две группы – на тех, кто может получить бесплатно акт, оформленный до 2002 года на такой участок, и тех, кто оформлял после 2002 года. Постановление будет вводить абсолютно одинаковые условия для всех граждан, которые получили этот земельный участок, как до 2002 года, так и после 2002 года. То есть мы унифицируем бесплатную выдачу земельных актов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что сегодня на заседании правительства планируется заслушать вопрос о том, “как идет ломка старых коррупционных моделей относительно выдачи актов на приусадебные участки”. По словам главы правительства, сломать коррупцию в этой системе очень тяжело.

Она также сообщила, что завтра в 10.30 состоится всеукраинское селекторное совещание относительно организации выдачи бесплатных земельных актов на приусадебные участки. На совещании планируется участие глав облгосадминистраций, представителей Госкомзема, земельных кадастровых служб. «Хочу шаг за шагом ломать чиновничий саботаж, который сегодня отмечается при выдаче людям земельных актов, и я его абсолютно точно сломаю», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением №844 «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» от 5 августа т.г. утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство.

По данным Госкомзема, на 13 октября т.г. в Украине бесплатные государственные акты на право собственности на землю получили 0,5% обратившихся с заявлениями об их выдаче граждан.