В России намолотили 98,8 млн тонн зерна

По данным регионов, на 20 октября текущего года зерновые и зернобобовые культуры в Российской Федерации обмолочены на площади 41,5 млн га (91% площади сева), намолочено 98,8 млн тонн зерна, что на 13,4 млн тонн меньше аналогичной даты прошлого года. Урожайность составляет 23,8 ц/га, что на 1,3 ц/га меньше уровня прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ, сообщает АгроФакт.

Пшеницы намолочено 62 млн тонн (в 2008 году 65,9 млн тонн), ячменя 18,5 млн тонн (в 2008 году 24 млн тонн).

В Южном федеральном округе зерновых и зернобобовых культур обмолочено 9,2 млн га, или 90% площади сева, валовой сбор зерна составил 28,3 млн тонн зерна при урожайности 30,7 ц/га (на 6,1 ц/га меньше уровня 2008 года).

В Центральном федеральном округе обмолочено 7,4 млн га (95%), намолочено - 22,4 млн тонн, урожайность - 30,1 ц/га (на 4,0 ц/га меньше 2008 года).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,1 млн га (88%), намолочено 22,7 млн тонн, урожайность составила 20,4 ц/га (на 0,9 ц/га меньше 2008 года).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,8 млн га (92%), намолочено - 18,9 млн тонн, урожайность - 19,4 ц/га (на 3,7 больше 2008 года).

В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн га (89%), намолочено - 5,4 млн тонн (на 156 тыс. тонн меньше 2008 года), урожайность - 15,8 ц/га (практически на уровне 2008 года).

В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 280 тыс. га (89%), намолочено - 677 тыс. тонн (на 47 тыс. тонн больше 2008 года), урожайность - 24,2 ц/га (на 1,1 ц/га меньше 2008 года).

В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 366 тыс. га (87%), намолочено - 584 тыс. тонн, при урожайности 16 ц/га (на 3 ц/га больше 2008 года).

Кукурузы на зерно убрано 645 тыс. га (45%) или на 410 тыс. га меньше прошлого года, намолочено 2,2 млн тонн (на 2,3 млн тонн меньше 2008 года), при урожайности 34,7 ц/га (на 8,3 ц/га меньше 2008 года).

Риса убрано 150 тыс. га (83% от плана), намолочено 888 тыс. тонн (на 150 тыс. тонн больше 2008 года), урожайность составила 59,4 ц/га (на 13,4 ц/га больше 2008 года).

Подсолнечника на зерно убрано 4,2 млн га (68%), намолочено 5,1 млн тонн маслосемян при урожайности 12,1 ц/га, что на 0,6 ц/га меньше уровня 2008 года.

Сахарной свеклы (фабричной) убрано с площади 597 тыс. га (73%), накопано 17,8 млн тонн корнеплодов (на 5,5 млн тонн меньше 2008 года) при урожайности 298,3 ц/га (на 45,3 ц/га ниже прошлого года).

Лен-долгунец вытереблен на площади 59,4 тыс. га (87% площади сева), что на 8,2 тыс. га меньше прошлого года.

Сои обмолочено 367 тыс. га, намолочено 473 тыс. тонн при урожайности 12,9 ц/га (на 2,4 ц/га больше прошлогоднего).

Сев озимых культур проведен на площади 17,1 млн га (96% от плана), что на 1,4 млн га больше аналогичной даты прошлого года.

Заготовка кормов:

Продолжается уборка кормов. На одну условную голову КРС заготовлено 17,5 ц. к. ед., что на уровне прошлого года.

Минеральные удобрения:

По состоянию на 16 октября 2009 г. сельхозпроизводители приобрели 2044,7 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений.

Накопленные ресурсы минеральных удобрений к проведению сезонных полевых работ 2009 года составляют 2275,8 тыс. тонн д.в., что на 245,5 тыс. тонн д.в. больше уровня 2008 года.

Агентство АгроФакт