ЕС об обязательном инспектировании в Украине поставщиков

Европейский Союз заявляет, что введение Украиной обязательного инспектирования всех поставщиков животноводческой продукции приведет к ограничению торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на презентации проекта Twinning в Украине посол, глава представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэл Пинту ТЕЙШЕЙРА.

Он заявил, что Европейский Союз обеспокоен введениями мер, которые предусмотрены в приказе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины №149, в частности, относительно проведения обязательного инспектирования предприятий, которые поставляют животноводческую продукцию в Украину до 14 сентября 2010 года. “Я считаю, что меры, которые внедрены, угрожают безосновательным ограничением торговли, особенно учитывая тот факт, что Украина не предоставила никаких научных обоснований относительно применения таких широких и слишком ограничительных мер”, - сказал он.

“ЕС считает, что реализация предложенных мер является обременительной, требует больших затрат и будет ограничивать торговлю... Пока что до конца не понятно, каким образом Украина организует и проведет инспекцию... всех предприятий ЕС, которые импортируют продукцию животного происхождения в Украину, до 14 сентября 2010 года”, - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Он добавил, что Европейский Союз сейчас находится на стадии конструктивного диалога с соответствующими органами Украины, и выразил надежду, что в ближайшее время руководитель ветеринарной службы Украины посетит Брюссель, и в ходе визита будут более детально обсуждены названные меры.