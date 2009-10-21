Сельхозпроизводство в России сократилось

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей РФ (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в сентябре 2009 г. в действующих ценах, по расчетам, составил 528,2 млрд. руб., в январе-сентябре 2009 г. - 1763,3 млрд. руб. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сообщает АПК-Информ.

На 1 октября т.г. в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), зерна в первоначально оприходованном весе, по расчетам, намолочено 90,1 млн. тонн, что на 14% меньше, чем на ту же дату предыдущего года.

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 75% площадей зерновых культур, хлеба обмолочены на 78,8% посевов (в 2008 г. к этому времени - на 89,5%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели осталось убрать 4,8 млн. га зерновых культур (без кукурузы), или 13,9% посевной площади.

Сахарная свекла (фабричная) убрана с 41,8% площадей (в прошлом году к этому времени - с 43,7%), подсолнечник обмолочен с 36,3% посевов (с 35,4%), лен-долгунец вытереблен с 83,4% площадей (с 78,9%).

В Южном и Центральном федеральных округах обмолочено соответственно 90,7% и 94,1% посевов зерновых культур, Приволжском и Уральском - 75,7% и 73,3%, Северо-Западном и Дальневосточном - 81,0% и 82,8%, Сибирском федеральном округе - 61,2% посевов.

Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях к началу октября 2009 г. посеяны на площади 10,5 млн. га, что на 14,4% больше прошлогоднего. Зябь вспахана на 13,2 млн. га (на 11,5% больше).

На конец сентября 2009 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 21,7 млн. голов (на 2,3% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров - 9,1 млн. (на 2,5% меньше), свиней - 18,8 млн. (на 6,1% больше), овец и коз - 23,9 млн. голов (на 3,4% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 49,5% поголовья крупного рогатого скота, 38,3% свиней, 50,7% овец и коз (на конец сентября 2008г. - соответственно 48,9%, 42,3% и 51,2%).

В январе-сентябре 2009г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 6,3 млн. тонн, молока - 25,9 млн. тонн, яиц - 30,0 млрд. шт.

К началу октября т.г. обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота в сельхозорганизациях была ниже на 9,6%, чем на соответствующую дату прошлого года.