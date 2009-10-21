В Украине наименьшее среди стран Европы число гипермаркетов

Независимая консалтинговая группа GT Partners провела исследование продуктовой розничной торговли в странах Европы. Измерялись три основных показателя: общее количество магазинов, доля гипер- и супермаркетов в розничном товарообороте, количество гипермаркетов на 1 млн. жителей. Согласно данным исследования, в Украине на сегодняшний день меньше всего гипермаркетов на 1 млн. жителей, чем в других странах Европы. При этом доля супермаркетов в общем товарообороте в Украине уже выше, чем в Словакии и Польше, сообщает УкрАгроКонсалт.

Эмбриональный период

Большинство исследуемых стран — страны-члены ЕС (в исследовании нет, например, Беларуси или Молдовы), где сам формат супер- и гипермаркетов уже полностью сформирован. «Ритейл в Украине находится только на первой стадии развития», — комментирует низкую украинскую позицию в рейтинге генеральный директор GT Partners Ukraine Игорь Гугля. Так, по словам вице-президента по маркетингу группы компаний Fozzy Group Михаила Дудника, в Украине исторически сегмент цивилизованной розницы начал развиваться значительно позже, чем в других европейских странах. «Поэтому закономерно, что количество таких магазинов пока меньше, чем в той же Великобритании», — говорит Дудник. Участники рынка объясняют это и низким, по сравнению со странами Европы, уровнем жизни в стране. «У нас очень низкое благосостояние и покупательная способность населения, распределение платежеспособности по регионам не одинаково, что создает определенные преимущества для развития одних регионов, интерес к ним со стороны операторов рынка и отставание других»,

— поясняет Виктор Мольченко, генеральный директор сети «Наш Край».

Подкосил украинскую розницу и кризис. По словам представителей компаний, не изжила себя советская привычка — покупатели ушли на городские рынки с уверенностью, что там сэкономят. Розничный товарооборот в Украине падает уже не первый месяц. В целом за январь-сентябрь он снизился на 16,2% — до 318,9 млрд. грн.

Однако как эксперты, так и сами компании успокаивают: тенденцию падения в ближайшие годы сменит прямо пропорциональная тенденция роста. «Возврата к формату 90-х годов, когда городские рынки и базары доминировали в сознании потребителя, уже не будет», — говорит Игорь Гугля. Согласно исследованию потребительских предпочтений компанией GFK, 66% потребителей в Украине отдают предпочтение форматам супермаркетов и гипермаркетов. «И этот показатель с начала кризиса практически не изменился. Спрос на магазины есть», — утверждает менеджер по связям с общественностью Real в Украине Анна Гончарик. При этом расти украинская розница будет за счет регионов. По словам директора аналитического департамента компании Pro-Consulting Александра Соколова, сейчас емкость розницы в регионах составляет 60-70%, тогда как в Киеве и других городах-миллионниках — 40-45%.

Большой формат

В настоящее время наибольшую долю в украинской розничной торговле занимают супермаркеты — 40%, на гипермаркеты приходится 18%. В ближайшей перспективе аналитики прогнозируют развитие формата гипермаркетов за счет иностранных компаний. «В средне-

срочной перспективе мы прогнозируем, что число гипермаркетов возрастет до 5-6 на 1 млн. жителей», — говорит Игорь Гугля.

Дело