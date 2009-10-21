Инспекции животноводческой продукции не ограничат торговлю

Киев. 21 октября. УНИАН. Введение обязательного инспектирования всех поставщиков животноводческой продукции в Украину не приведет к ограничению торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в комментарии журналистам председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ.

“Я могу сказать, что никакой остановки торговли не будет”, - сказал П.ВЕРБИЦКИЙ.

Он пояснил, что предприятия, которые имеют европейские номера и не подлежат никакому инспектированию, находятся, в том числе, в Индии, Китае, в Бразилии, Аргентине и во многих других странах, “где уровень ветеринарного контроля не такой, как в ЕС”. Именно поэтому, по словам П.ВЕРБИЦКОГО, был подготовлен приказ об обязательном инспектировании всех поставщиков животноводческой продукции в Украину.

П.ВЕРБИЦКИЙ заверил, что для ЕС будет найден вариант, который они используют для работы с Украиной: “ЕС не проверяет каждое предприятие в Украине, а проверяет в целом систему государственной службы, законодательство, несколько перерабатывающих предприятий и несколько предприятий, которые являются сырьевой зоной, и из этого делают оценку, соответствуют ли европейскому законодательству подходы относительно государственного контроля за выращиванием животных, получением, переработкой, транспортировкой, хранением продукции и т.д.”.

Он также сообщил, что сейчас идет дискуссия на эту тему с представителями Европейской Комиссии и, добавил, что он планирует во второй декаде ноября визит в Брюссель. П.ВЕРБИЦКИЙ заверил, что остановки торговли в связи со внедрением инспектирования не будет, поскольку ветеринарная служба Украины может проинспектировать все желающие предприятия “за неделю-две” – в штате для этого есть более 4 тыс. инспекторов. При этом он сообщил, что ветеринарная служба уже проводит работу по инспектированию. “Есть много заказов, в первую очередь от представителей коммерческих структур... Никаких проблем нет... Эта работа будет сделана и она не вызовет никаких сбоев в торговле”, - сказал П.ВЕРБИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, глава представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэл Пинту ТЕЙШЕЙРА заявил, что введение Украиной обязательного инспектирования всех поставщиков животноводческой продукции приведет к ограничению торговли. “Я считаю, что меры, которые внедрены, угрожают безосновательным ограничением торговли, особенно учитывая тот факт, что Украина не предоставила никаких научных обоснований относительно применения таких широких и слишком ограничительных мер”, - сказал он.