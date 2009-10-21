АМК оштрафовал Кононовский элеватор

Черкасское областное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало ООО "Кононовский элеватор" (Драбовский р-н Черкасской обл.) на 10 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского областного отделения Антимонопольного комитета, предприятие установило экономически необоснованные тарифы на услугу по переоформлению зерновых, масличных и других культур с одного владельца на другого.

Отмечается, что это стало возможно вследствие завышения показателя расхода времени на переоформление, а также внесения необоснованных расходов на приобретение канцтоваров и компьютерной техники в расчет стоимости услуг.

АМК обязал предприятие привести тарифы к экономически обоснованному уровню.