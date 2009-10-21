ВР намерена урегулировать страхование агропродукции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об особенностях осуществления страхования сельскохозяйственной продукции с государственной финансовой поддержкой».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 272 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается урегулировать отношения в сфере страхования сельскохозяйственной продукции, которая осуществляется с государственной финансовой поддержкой.

Предусмотрено, что действие закона, в случае его принятия, не будет распространяться на личное страхование, государственное социальное страхование и на страхование производственных и других рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей, которое осуществляется без государственной финансовой поддержки.