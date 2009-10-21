Кабмин продлил упрощенную процедуру выдачи актов на землю

Кабинет Министров Украины расширил действие упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабмине председатель Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Олег КУЛИНИЧ.

По его словам, соответствующие изменения внесены в постановление правительства №844 от 5 августа 2009 года. «Мы скорректировали порядок, который был предусмотрен постановлением №844. Был декрет Кабмина 1992 года, в соответствии с которым граждане имели возможность на основании решения сессии получить акт на земельный участок без разработки технической документации. К моменту принятия Земельного кодекса в 2002 году в соответствии со ст. 118 гражданин имел право получить решение сессии (сельского, поселкового совета на выдачу акта на землю – УНИАН), и соответственно сессия принимала решение исключительно на основании разработанной технической документации. Это внесло некоторую диспропорцию по отношению к людям, и мы сегодня уравновесили эту процедуру», – сказал О.КУЛИНИЧ.

При этом, по его словам, процедуру бесплатных оформления и выдачи гражданам государственных актов на право собственности на земельные участки решено не ограничивать 2009 годом, как это предусмотрено постановлением №844.

«Мы, учитывая то, что уравновесили эту категорию населения, продлили и срок процедуры, который не закончится 2009 годом, а будет иметь продолжение в 2010 году. И вообще, как сказала Юлия Владимировна, эта упрощенная процедура будет пролонгирована, чтобы иметь постоянный характер и не создавать ажиотажа», – отметил О.КУЛИНИЧ.

По его словам, таким образом, граждане, которые получили решение сессии о выдаче акта после 2002 года или хотят получить его сегодня, имеют возможность прийти и «одновременно на бесплатной основе изготавливать техническую документацию и принимать решение сессии и получать акт на земельный участок, где они проживают 10, 20, 30 лет».

При этом правительство обязало сельские и поселковые советы принимать заявления даже без наличия технической документации. «Тогда уже мы привлекаемся к работе, разрабатываем бесплатно техническую документацию и на протяжении 30 дней должны разработать, зарегистрировать и выдать (акт на земельный участок – УНИАН)», – отметил О.КУЛИНИЧ.

При этом он уточнил, что принято решение, позволяющее одновременно принимать решение о приватизации и разрабатывать техническую документацию, что снимет нагрузку и избавит людей от лишних походов по разным инстанциям.

По данным главы Госкомзема, на сегодняшний день имеется около 720 тысяч заявлений от граждан на получение таких актов на земельные участки, при этом выдано по данной процедуре уже 198 тысяч бланков этих актов.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением №844 от 5 августа т.г. «Некоторые вопросы реализации права собственности на землю гражданами Украины в 2009 году» утвердил Порядок бесплатных оформления и выдачи гражданам Украины в 2009 году государственных актов на право собственности на земельные участки. Правительство выделяет на выдачу госактов 507 млн. грн.

При этом Госкомзем подтвердил реалистичность введения упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю, согласно которой до конца текущего года планируется завершить выдачу госактов под строительство и обслуживание жилого дома и сооружений, под индивидуальное крестьянское хозяйство в пределах населенного пункта и садоводство.

По данным Госкомзема, на 13 октября т.г. в Украине бесплатные государственные акты на право собственности на землю получили 0,5% граждан, обратившихся с заявлениями об их получении.