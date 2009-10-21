Украина сократила производство кисломолочных продуктов

Украина в январе-сентябре 2009 года сократила производство кисломолочных продуктов на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 380 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре производство кисломолочных продуктов составило 39,2 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем в августе т.г., и на 7,8% меньше, чем в сентябре 2008 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2006 году производство кисломолочных продуктов увеличилось на 4,7% – до 517 тыс. тонн, в 2007 году – на 2,5%, до 533 тыс. тонн, а в 2008 году – сократилось на 0,6% – до 529 тыс. тонн.