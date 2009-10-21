В Украине производство кондитерских изделий выросло

В Украине в январе-сентябре 2009 года производство шоколада и продуктов, содержащих какао, сократилось на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 219 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом производство кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, за отчетный период увеличилось на 5,1% по сравнению с январем-сентябрем 2008 года – до 196 тыс. тонн.

В сентябре т.г. производство шоколада с содержанием какао составило 35,3 тыс. тонн, что на 35,7% больше, чем в августе 2009 года, и на 0,6% больше, чем в сентябре 2008 года.

Производство кондитерских изделий в сентябре т.г. составило 22,5 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в августе 2009 года, и на 18,3% больше, чем в сентябре 2008 года.

Справка УНИАН. Производство шоколада в Украине в 2007 году выросло на 8,8% – до 327 тыс. тонн, кондитерских изделий – на 6,1%, до 253 тыс. тонн.

В 2008 году производство шоколада в Украине увеличилось на 5,3% – до 345 тыс. тонн, кондитерских изделий – сократилось на 2%, до 249 тыс. тонн.