Производство безалкогольных напитков в Винницкой обл. упало

В январе-сентябре 2009 года производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 14,5%, или 1,9 млн. дал, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 11,2 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерии КОРОВИЙ.

Он отметил, что сокращение производства безалкогольных напитков в январе-сентябре 2009 г. произошло в связи с сокращением складских запасов производителей.

В сентябре 2009 г. по сравнению с сентябрем 2008 г. производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 2,46%, или 0,028 млн. дал, – до 1,109 млн. дал. По сравнению с августом текущего года в сентябре рост производства составил 37,08%, или 0,3 млн. дал.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями безалкогольных напитков в Винницкой области являются предприятия "Панда" и "Авис" (г. Винница), Муровано-Куриловецкое предприятие „Регина” и компания "Виннифрут". На их долю приходится около 10% общеукраинского объема производства безалкогольных напитков.

В целом в Винницкой области действует 8 заводов по производству безалкогольных напитков.