В Тернопольской обл. количество КРС снизилось

В Тернопольской области поголовье крупного рогатого скота в январе-сентябре 2009 года сократилось на 1,8% - до 218,3 тыс. голов по .

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

По его словам, в собственности сельскохозяйственных предприятий по состоянию на 1 октября было 26,8 тыс. голов КРС (-1,8%), у населения – 191,5 тыс. голов (-1,8%). Численность коров за 9 месяцев, в частности, уменьшилась в области на 4,9 тыс. голов (-3,8%) до 123,3 тыс. голов. “Темпы сокращения количества КРС уменьшились, но держать скот все еще невыгодно. Закупочные цены на говядину составляют 8-9 грн./кг плюс 1 грн. дотации, тогда как в прошлом году цена составляла 11 грн./кг, а дотация – 2,9 грн.”, – объяснил причины уменьшения поголовья КРС О. КОЛЯСА.

По его данным, поголовье свиней за 9 месяцев увеличилось на 3,1% - до 308,8 тыс. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье свиней увеличилось на 19% - до 86,3 тыс. голов, в то же время в хозяйствах населения уменьшилось на 2% - до 222,5 тыс. “В течение года увеличивалась закупочная цена свинины, и разведение свиней стало выгодным делом. Если на начало года при закупке 1 кг свинины стоил 16-17 грн., то сейчас – 18-20 грн. И эта цена могла бы быть еще больше, если бы не завоз импортной свинины”, – отметил О. КОЛЯСА. Уменьшение поголовья свиней у населения он объяснил их существенным подорожанием весной, в результате чего меньше людей имели возможность купить поросенка, а также тем, что часть людей выкормили свиней быстрее и раньше сдали их на забой.