В Винницкой обл. оборот розничной торговли упал

В Винницкой области оборот розничной торговли за январь-сентябрь 2009 года составил 8,617 млрд. грн., что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период общий объем розничного товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства составил 3,385 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 22,7% меньше, чем в январе-сентябре 2008 года.

Оборот ресторанного хозяйства за 9 месяцев т.г. увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 434,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году оборот розничной торговли в Винницкой области составил 12,486 млрд. грн., что на 19,4% больше, чем в 2007 году.