В Николаевской обл. реализация агропродукции выросла

В Николаевской области общий объем реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями за январь-сентябрь 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличился в 1,7 раза..

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе статистики сельского хозяйства Главного управления статистики в Николаевской области, рост объемов отмечен как по продаже продукции растениеводства (в 1,9 раза), так и продукции животноводства (на 11,2%).

По данным облстата, увеличились объемы реализации подсолнечника - в 4,4 раза, масла растительного - в 3,8 раза, овощей - в 2,6 раза, винограда - на 53%, зерновых и зернобобовых культур - на 45%, яиц - на 35%, плодов и ягод - на 28%, шерсти - на 8%, молока и молочных продуктов - на 7%, бахчевых культур - на 3%. При этом уменьшились объемы реализации сахара - на 30%, скота и птицы в живом весе - на 7%.

Наиболее привлекательным для аграриев каналом продажи является реализация коммерческим структурам и другим предприятиям. От продажи сельскохозяйственной продукции по этому направлению предприятия получили 81% общей денежной выручки.

Основным источником поступления средств была продажа зерновых культур и подсолнечника, на которые пришлось 48% и 23% всей выручки от реализации.

В январе-сентябре текущего года было зафиксировано снижение средних цен продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации по сравнению с январем-сентябрем 2008 года на 6,3%, в том числе на продукцию растениеводства - на 6,9%, на продукцию животноводства - на 1,2%.

Уменьшились средние цены на бахчевые культуры (на 26%), овощи (на 23%), масло растительное (на 22%), подсолнечник (на 17%), молоко и молочные продукты (на 13%), зерновые и зернобобовые культуры (на 12%).

Вместе с тем отмечалось повышение реализационных цен на шерсть (в 1,8 раза выше, чем за 9 месяцев прошлого года), сахар (на 37%), скот и птицу (на 5%), сообщили в отделе статистики сельского хозяйства.