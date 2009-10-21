В Тернопольской обл. количество птицы выросло

В Тернопольской области за 9 месяцев т.г. количество птицы увеличилось на 2,5% - до 5,14 млн. штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

По его словам, у населения имеется птицы 4,48 млн. штук (+4%), на птицефабриках – 665 тыс. (-7,7%). Уменьшение количества птицы на птицефабриках он объяснил сдачей на убой бройлеров. “Через месяц-другой закупят молодняк бройлеров, и количество птицы вырастет. По яичному же направлению количество птицы не уменьшилось”, – заверил О. КОЛЯСА.

По его данным, Теребовлянская птицефабрика увеличила количество птицы на 40% - до 275 тыс. шт., Чертковская птицефабрика – на 2,5% - до 108,5 тыс. шт., Тернопольская птицефабрика уменьшила на 2,8% - до 274,5 тыс. шт.

Количество произведенных яиц в январе-сентябре т.г. в области увеличилось на 3% - до 315,4 млн. шт. При этом птицефабрики уменьшили их производство на 1,5% - до 80 млн. шт. Спад показателей у сельхозпредприятий О. КОЛЯСА объяснил уменьшением объемов производства на Тернопольской птицефабрике (на 34% - до 40 млн. яиц), в то же время Теребовлянская птицефабрика увеличила объемы производства вдвое - до 33 млн. шт., Чертковская птицефабрика – на 37%, до 7 млн. шт.