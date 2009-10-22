Импорт пшеницы в Иране по-прежнему на высоком уровне

По сообщениям официальных источников, несмотря на значительные запасы пшеницы в государственных резервах Ирана (около 14 млн. тонн), импорт зерновой на внешних рынках за первую половину 2009/10 МГ уже составил 3,7 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что внутреннее потребление пшеницы в стране в т.г. прогнозируется на уровне 12 млн. тонн, в то время как ранее данный показатель составлял около 10,5 млн. тонн.

Напомним, что в начале текущего сезоне правительство Ирана рассматривало возможность отказа от импортных закупок пшеницы ввиду высокого урожай зерновой ожидаемого в стране.

Добавим, что общий объем импорта пшеницы в Иран в прошлом сезоне составил 6 млн. тонн.