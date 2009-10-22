В ЮАР запасы кукурузы в хранилищах сократились на 7%

Cогласно данным статистического управления по зерновым Южной Африки (South Africa`s state grain stats agency), по итогам сентября т.г. запасы кукурузы в государственных резервах страны сократились на 7% - до 7,83 млн. тонн против показателя августа (8,41 млн. тонн), сообщает АПК-Информ.

Отметим, что общий объем экспортных поставок кукурузы из ЮАР в прошлом месяце составил 786 тыс. тонн.

Напомним, что в целом, с начала текущего сезона объем экспорта кукурузы из страны существенно повысился ввиду высокого урожая, собранного в 2008/09 МГ (12,1 млн. тонн).