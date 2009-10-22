В Житомирской области плодородие земель повышено на 5 тыс. га

В Житомирской области работы по повышению плодородия земель с начала года провели на 5 тыс. га сельхозугодий - площади в два раза большей, чем в 2008 году.

Об этом сегодня в интервью УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по вопросам агропромышленного развития Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в Житомирской области "имеется много так называемых кислых почв и для повышения их плодородия нужно проводить химическую мелиорацию".

"Для этого в регионе принята программа известкования почв, на реализацию которой за период с 2007 по 2009 годы выделено 4,1 млн. грн.", - уточнил Н.ДЕЙСАН.

Он также сказал, что на сегодняшний день за счет этих средств уже произвестковано 5 тыс. га сельхозугодий. В основном, эти работы проводятся в Коростенском районе и на эти цели уже использовано почти 500 тыс. грн., а также в Емильчинском (использовано больше 400 тыс. грн.) и Овручском (более 500 тыс. грн.) районах области.

Замгубернатора Житомирской области отметил, что с учетом дефицита Госбюджета, Верховный Совет недофинансировал эту программу в 2009 году, но руководство АПК области планирует внедрять ее и в следующем году, проводя работы по химической мелиорации не только в северных, но и в южных районах.

"Также с учетом того, что личные крестьянские хозяйства в области на серьезном уровне обеспечивают наше население продуктами, мы бы хотели проводить названные работы по известкованию почв и в крестьянских хозяйствах. Это можно делать за счет средств от потерь земель сельскохозяйственного назначения, которые поступают на счета органов местного самоуправления. Мы в Житомирской ОГА будем поднимать этот вопрос для его успешного решения на всех уровнях", - добавил Н. ДЕЙСАН.