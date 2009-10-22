«Оболонь» выпустит лимитированную партию пива с имбирем ТМ «hike»

Компания «Оболонь», один из крупнейших национальных производителей пива и безалкогольных напитков, выпустит лимитированную партию пива с имбирем ТМ «hike». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Напиток выпустят ограниченной партией - 1 млн. бутылок.

«Это специальное пиво, которое лучше всего пьется в это время года. Имбирь относится к разряду горячих специй. Такое сочетание с пивом не даст замерзнуть любителям новых вкусов», - отметил бренд-менеджер Роман СТЕПАНОВСКИЙ.

В состав напитка входит натуральный ароматизатор имбиря. Напиток появится в продаже в конце октября.

Справка УНИАН.ЗАО «Оболонь» - ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.