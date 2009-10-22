В Винницкой области производство хлеба сократилось

Предприятия Винницкой области в январе-сентябре 2009 года сократили производство хлебобулочных изделий на 10%, или 5,457 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 48,958 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства хлебобулочных изделий стали изменения потребительских предпочтений.

В частности, в сентябре т.г. по сравнению с сентябрем 2008 года производство хлебобулочных изделий в области сократилось на 9,94%, или 0,610 тыс. тонн, – до 5,526 тыс. тонн. По сравнению с августом т.г. в сентябре производство хлебобулочных изделий сократилось на 3,32%, или 0,190 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством хлебобулочных изделий в Винницкой области занимается 21 предприятие.