Украинский страховой агропул подписал новые соглашения

Компании – члены Украинского страхового сельскохозяйственного пула (УССП) договорились о продления перестраховочной защиты на следующий сезон.

Об этом говорится в сообщении УАСК «АСКА», которая является лидером УССП.

Согласно сообщению, по итогам достигнутых договоренностей 1 октября 2009 года вступили в силу новые соглашения УССП с компаниями Swiss Re, Hannover Re и Polish Re, по которым перестраховщики будут и далее принимать в перестрахование риски, принятые членами УССП как в страхование, так и в перестрахование (ретроцессия).

В сообщении отмечается, что подписание данных соглашений особенно важно в преддверии нового сезона страхования сельскохозяйственных угодий на случай ущерба от всех погодных рисков, которые могут привести к невозобновлению вегетации весной.

Страхование сельхозрисков предусмотрено для всех озимых культур, таких как пшеница, рожь, ячмень, тритикале, горчица и рапс, на случай их повреждения и полной гибели вследствие перезимовки.

Также на зимний сезон 2009-2010 в рамках УССП предлагается защита для многолетних насаждений и виноградной лозы. До 1 октября 2010 года продолжает действовать программа по страхованию сельскохозяйственных животных.

Кроме того, члены УССП готовы начать пилотные продажи страхования озимой пшеницы на весь период аграрного цикла, от момента появления всходов до момента уборки урожая.

Справка УНИАН. Украинский страховой сельскохозяйственный пул (УССП) основан в 2003 году и является объединением страховщиков, профессионально занимающихся страхованием и перестрахованием сельскохозяйственных рисков.

Лидером УССП является ЗАО «УАСК «АСКА».

В настоящее время пул объединяет такие компании: ЗАО «УАСК «АСКА», ЗАО «СК «АСКО-Донбасс Северный», ЗАО «СК «Стройполис», ЗАО «УИСК «Инвестсервис», ОАО «СО «Ильичевское», АО «Украинская пожарно-страховая компания», ЗАО «ПРОСТО- страхование».