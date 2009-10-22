В Тернопольской области производство снизилось мяса

В Тернопольской области производство мяса в январе-сентябре 2009 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника отдела животноводства областного управления агропромышленного развития Олег КОЛЯСА.

По его словам, по состоянию на 1 октября т.г. в области всеми категориями хозяйств произведено 34,8 тыс. т мяса. “Темпы падения объемов производства по сравнению с началом года уменьшились. Потому что в начале года люди ожидали, что будут увеличены дотации, и не сдавали скот. Но дотации, наоборот, уменьшили. Впоследствии люди начали сдавать скот от безысходности, чтобы получить хоть какие-то деньги во время кризиса”, – сказал О. КОЛЯСА. По его словам, дождаться выгодной цены могут лишь те, у кого нет проблем с оборотными средствами и у кого имеется достаточный запас кормов. “Проблемы для отечественных сельхозпроизводителей создает импорт мяса. Если бы прекратили импорт, то перерабатывающая отрасль начала бы закупать мясо у своих фермеров, найдя компромисс в выгодной для обеих сторон цене”, – убежден О. КОЛЯСА.

Молока за 9 месяцев в области произведено 333,9 тыс. т, что на 2,7 тыс. т (0,8%) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О. КОЛЯСА отметил, что у населения производство молока сократилось на 2%, в то время как в сельскохозяйственных предприятиях выросло на 17,6% - до 26 тыс. т. “За счет лучшего кормления в хозяйствах повысилась продуктивность – на 38,1% - до 3,3 тыс. т на одну корову. Не было цены на зерно, а урожай был хорошим, и многие хозяйства низкие сорта пустили на корма”, – отметил О. КОЛЯСА.

Он добавил, что рост объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях обусловлен тем, что повысились закупочные цены. “В хозяйствах установили современное оборудование, и качество молока у них лучше. Да и перерабатывающему предприятию выгоднее приехать в одно место и взять, скажем, 2 т молока, чем ездить по многим селам и тратить больше горючего. Соответственно, хозяйствам платят больше, а населению из-за низких цен становится невыгодно держать коров и из-за уменьшения поголовья количество произведенного молока у населения уменьшается”, – объяснил О. КОЛЯСА.