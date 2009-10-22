В ВР зарегистрирован еще один законопроект о повышении акциза на спирт

В Верховной Раде Украины зарегистрирован еще один законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки" (регистр. № 5251-1 от 21.10.2009).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проектом документа предлагается повысить ставки акцизного сбора на спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки в 2,5 раза – до 84 грн. за 1 л 100-процентного спирта против 34 грн./л, действующих сейчас.

Авторы проекта – народные депутаты Андрей ДАВИДЕНКО и Ярослав ДЖОДЖИК (Народная партия Украины).

Предлагается, чтобы ставки акциза были повышены со дня принятия документа.

В пояснительной записке говорится, что повышение ставок акцизного сбора на спирт будет способствовать увеличению поступлений в госбюджет. Авторы уверяют, что предложенный законопроект направлен на улучшение государственного регулирования и контроля в сфере усиления борьбы с алкоголизмом.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов инициируют повышение акцизов на спирт на 42% – с 34 грн. до 50 грн. за 1 литр 100-процентного спирта с 1 декабря 2009 года. Соответствующее повышение предусмотрено в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки" (регистр. № 5251 от 20.10.2009).

Инициаторы документа в пояснительной записке заявляют, что увеличение ставки акцизного сбора поможет обеспечить повышение уровня минимальной заработной платы и минимальной пенсии. По мнению авторов, принятие документа, при условии, что объемы реализации не превысят уровня текущего года, позволит увеличить доходы государственного бюджета на 2,9 млрд. грн. в расчете на год.

Напомним, в июле т.г. акциз на спирт уже был повышен до 34 грн./л.