Госкомзем будет контролировать выдачу земельных актов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственному комитету по земельным ресурсам создать мобильные группы для контроля над работой региональных структур Госкомзема и Государственной кадастровой службы по выдаче земельных актов гражданам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня во время селекторного совещания по вопросам выдачи земельных актов.

По ее словам, мобильные группы должны проверять на местах работу по выдаче актов. «Нужно положить начало ежедневному мониторингу и выяснению, где работают, где – нет. Все это должно быть сделано. И тогда страна будет иметь такие результаты, как имеют сегодня Черкасская и Днепропетровская области», - сказала глава правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила Госкомзему разработать ежедневные нормативы по обработке обращений граждан и выдаче актов на землю, чтобы «завершить эту работу до 1 января».

«Все финансовые ресурсы, которые нужны и системе Госкомзема, и системе Государственной кадастровой службы, правительство будет выделять, чтобы этот процесс был организован эффективно, динамично и чтобы мы имели возможность выполнить это дело как надо», - заверила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила руководителям областных и районных государственных администраций обеспечить обучение всех сельских и поселковых председателей по вопросам оформления актов на землю.