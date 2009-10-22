В Днепропетровской области завершен сев озимых культур под урожай 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, озимые посеяны на площади 589,8 тыс. га, что составляет 102,8% к прогнозным показателям. В частности, озимыми колосовыми засеяно 518,3 тыс. га, озимым рапсом – 71,5 тыс. га.

По данным управления, на период проведения осеннего комплекса сельскохозяйственных работ обеспеченность аграриев региона дизельным топливом составила около 89%, бензином и минеральными удобрениями – 92% от необходимого.