В Днепропетровской области завершен сев озимых
13:08, 22 октября 2009Агро
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На площади 589,8 тыс. га
В Днепропетровской области завершен сев озимых культур под урожай 2010 года.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, озимые посеяны на площади 589,8 тыс. га, что составляет 102,8% к прогнозным показателям. В частности, озимыми колосовыми засеяно 518,3 тыс. га, озимым рапсом – 71,5 тыс. га.
По данным управления, на период проведения осеннего комплекса сельскохозяйственных работ обеспеченность аграриев региона дизельным топливом составила около 89%, бензином и минеральными удобрениями – 92% от необходимого.
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