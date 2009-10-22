Тимошенко поручила МВД провоцировать дачу взятки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству внутренних дел Украины использовать процедуру «провокации взятки» для борьбы с коррупцией при выдаче актов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня во время селекторного совещания с руководителями областей по вопросу выдачи земельных актов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в системе выдачи земельных актов отмечены множественные случаи взяток. «Министерство внутренних дел получило специальную команду, и они будут заниматься тем, что будут провоцировать взяточников, будут давать искусственные взятки, чтобы посмотреть, кто их берет… И, если нужно будет, будем возбуждать столько уголовных дел, сколько нужно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 октября во Львове Ю.ТИМОШЕНКО уже выступала за использование правоохранителями в борьбе с коррупцией метода «провокация взятки».

Премьер отметила неэффективность борьбы с коррупцией в Украине.

«Я за то, чтобы наши силовые структуры, которые уполномочены на это (борьбу с коррупцией - УНИАН) имели право делать так называемую «провокацию взятки», - сказала она, подчеркнув, что в Польше такая практика дает позитивные результаты в борьбе с коррупцией.

Однако при этом Ю.ТИМОШЕНКО высказалась очень осторожное применение этого метода, поскольку существует угроза его использования «для решения вопросов».

Ю.ТИМОШЕНКО также выступает за декларирование чиновниками и членами их семей своих расходов.

«Декларация о расходах чиновников – тоже прекрасно», - сказала она.