В Тернопольской обл. производство хлебобулочных изделий снизилось

В Тернопольской области за январь-сентябрь 2009 года объемы производства хлебобулочных изделий уменьшились на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 11,9 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Тернопольского областного управления агропромышленного развития Андрей МАЙКА.

По его словам, главные производители хлебобулочных изделий за отчетный период снизили объемы производства, потеряв рынки сбыта и не выдержав конкуренции, когда на местный рынок пришел хмельницкий «Агробизнес». Также А.МАЙКА отметил, что люди стали меньше ездить на дачи и села, следовательно, потребление хлеба, который они брали с собой, тоже уменьшилось.

По его данным, больше всего хлебопродукции за 9 месяцев т.г. произвело ООО «Тернопольхлебпром» – 4,5 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. ООО «Надзбручье-хлеб» произвело 2,3 тыс. тонн (-50%), его структурное подразделение ЧП «Почаев» Кременецкого района произвело 1 тыс. тонн (+49%), три пекарни Залещицкого района – 460 тонн (+4%).

Всего в области работает 21 предприятие (хлебозаводы и пекарни), которые оказывают влияние на показатели отрасли.