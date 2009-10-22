В Черниговской обл. производство агропродукции выросло

В Черниговской области объем продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2009 г. во всех категориях хозяйств увеличился на 2 % против января-сентября 2008 г.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в сельскохозяйственных предприятиях темп роста объемов за отчетный период составлял 106,4%, а в хозяйствах населения – 99,6%.

Общий объем реализованной предприятиями собственной аграрной продукции за январь-сентябрь 2009 г., сравнительно с соответствующим периодом 2008 г., увеличился на 18,2%, в т.ч. растениеводческой – на 31,8%. Стоимость реализованной животноводческой продукции составляет 98,9% объемов прошлого года. Доля продукции растениеводства в общей стоимости составляла 65,4%, животноводства - 34,6%.

За реализованные с начала года на перерабатывающие предприятия скот и птицу сельскохозяйственные предприятия получили 4,5 млн. грн. дотаций за счет средств налога на добавленную стоимость (год назад – 28,5 млн. грн.), за молоко и молочные продукты – 29,9 млн. грн. (50,4 млн. грн.) и 0,3 млн. грн. (9,3 млн. грн.) надбавок за высоковесовой молодняк крупного рогатого скота, кондиционных свиней и птицу.

Отмечается также, что на 1 октября т.г. на зернохранящих и зерноперерабатывающих предприятиях имелось в наличии 253,6 тыс. т зерна, в сельхозпредприятиях – 687,1 тыс. т.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали при закупке хранящие и перерабатывающие предприятия, в январе-сентябре составляла 873,6 грн. за т (год назад – 1106,1 грн.).